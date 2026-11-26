В Ессентуках врачи помогли 44-летней пациентке, перенёсшей тяжёлый инсульт, частично восстановить речь и движения. К моменту выписки женщина снова стала произносить слова и фразы и делать шаги с опорой, рассказали в минздраве Ставрополья.

Женщину в тяжёлом состоянии доставили в первичное сосудистое отделение неврологии. Врачам удалось стабилизировать её состояние, но затем пациентке предстояло заново осваивать ходьбу, движения рук и речь. В минздраве напомнили, что при восстановлении после инсульта важна скорость, чем раньше начата реабилитация, тем быстрее и полнее возвращаются утраченные навыки. Специалисты проводят её параллельно с основным лечением, а результат зависит в том числе от стараний самого пациента.

Ежедневная работа медиков и самой женщины дала результат. Занятия на прикроватном велотренажёре повысили общую выносливость и увеличили объём движений в руках и ногах. Лечение на этом не закончилось — пациентке предстоит пройти ещё несколько этапов медицинской помощи.

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