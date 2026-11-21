Министерство культуры России объявило тендер на реставрационные работы и адаптацию Суннитской мечети во Владикавказе для современного использования, сообщает «Коммерсант».

Начальная стоимость государственного контракта — 959,5 млн рублей, что подтверждается данными на портале Госзакупок.



Проект охватывает объект культурного наследия федерального значения — здание мечети, построенное в 1907 году по адресу: улица Коцоева, 62. По контракту планируется завершить разработку проектной документации, отреставрировать здание и подготовить его к эксплуатации в современных условиях.



Общая площадь двухэтажной мечети — 361,5 кв. м. Все работы необходимо завершить не позднее 28 сентября 2029 года. На выполненные работы предусмотрен гарантийный срок — пять лет с момента подписания акта приёмки. Итоги конкурса по выбору подрядчика подведут 9 декабря 2026 года.



Реставрацию будут финансировать за счёт средств федерального бюджета.