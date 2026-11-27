Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов автотранспорта, за исключением большегрузов. Об этом утром 27 ноября сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«В электронной очереди — 1685 машин, ещё 950 ждут на стоянках», — говорится в сообщении.

Напомним, движение всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге приостановили 24 ноября в 21:45 по московскому времени из-за непогоды. Сначала, с 15:45, ограничение ввели для большегрузов. На следующий день проезд легковых автомобилей и автобусов возобновили, однако грузовики продолжали ждать открытия трассы.

Движение по Транскавказской автомагистрали осуществляется в обычном режиме.

Также Сергей Меняйло сообщил об оперативной обстановке в республике. По данным главы республики, запасы топлива в Северной Осетии составляют 3611 тонн бензина и 2220 тонн дизельного топлива. За минувшие сутки в регион поступило ещё 144 тонны бензина. В пути находятся дополнительные поставки.