26 ноября в Пятигорском государственном университете пройдёт открытая панельная дискуссия о взаимосвязи права и нравственности. Начало в 10:00 в Большом лекционном зале на проспекте Калинина, 9. Организаторы приглашают студентов, преподавателей и представителей религиозных объединений.

Дискуссию «Право и мораль: их ценностное единство как залог справедливости и ответственности перед будущим» проводит Институт юриспруденции и инжиниринга университета вместе с отделом по работе с молодёжью при Духовном управлении мусульман Ставропольского края. В ней также участвует Пятигорская и Черкесская епархия.

Главный вопрос встречи в том, как правовые нормы и нравственные ценности, сохраняя самостоятельность, могут дополнять друг друга в укреплении справедливости, общественного согласия и ответственности перед будущими поколениями. Участники обсудят роль духовно-нравственных традиций в формировании гражданской позиции, значение образования и межконфессионального диалога, а также то, как религиозные организации и вузы могут вместе воспитывать уважение к праву и достоинству человека.

Будущее справедливого общества начинается с уважения к закону, нравственным ценностям и ответственности каждого из нас. Фото: пресс-служба ПГУ

Среди заявленных спикеров муфтий Ставропольского края Мухаммад-хаджи Рахимов, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, советник муфтия и руководитель отдела по работе с молодёжью Алибек Тоторкулов, настоятель церкви Сурб Хач из Минеральных Вод Тер Айказун Саакян и председатель регионального объединения еврейских общин Владимир Джанбеков. Выступят также член Молодёжного правительства края Феликс Бегларян и помощник Верховного атамана по связям со СМИ, ветеран СВО Константин Головин. Приглашены представители органов власти, науки и общественных организаций, в том числе Думы Пятигорска.

Модераторами станут доценты университета Станислав Осипов и Магомедсаид Магомедов, экспертом выступит заведующий кафедрой публично-правовых и частноправовых дисциплин института Фёдор Валяровский.

Формат встречи открытый — после выступлений спикеров студенты смогут задать вопросы о справедливости, гражданской позиции, уважении к другим конфессиям и личной ответственности.

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