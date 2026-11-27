Прокуратура Черкесска добилась через суд взыскания 300 тыс. рублей с жителя Новосибирска. Эти деньги 80-летний местный житель в марте 2023 года перевел мошенникам, сообщили в ведомстве.

Проверку провели по обращению 80-летнего горожанина о хищении сбережений. Выяснилось, что в марте 2023 года мужчина, поверив мошенникам, перевел 300 тыс. рублей на указанный ими счет. По этому факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Следователи установили владельца счета, получившего перевод, — им оказался житель Новосибирска.

Чтобы вернуть деньги, прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения. Требования удовлетворили.

А в Дагестане прокуратура контролирует расследование обстоятельств ДТП с рейсовым автобусом, сообщает издание «Зори Табасарана».