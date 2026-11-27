В Пятигорске выписали штраф за незаконное строительство в исторической части курорта. Бизнес-леди достроила пятый этаж к торгово-офисному зданию по улице Дзержинского без разрешений. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края 27 ноября.

«Стройка без согласования с уполномоченным региональным ведомством осуществлялась в границах объекта культурного наследия «Исторический центр города Пятигорска и связанный с ним комплекс памятников» – XIX – начала XX веков», — добавили в надзорном ведомстве.