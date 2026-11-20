Утром 20 ноября на строительном объекте в Магасе произошла трагедия. 38-летний мужчина упал с трапа грузоподъёмного крана. От полученных травм он скончался на месте, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ингушетии.

Назрановский межрайонный следственный отдел СК России по Ингушетии начал доследственную проверку. Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы. Они выясняют, как и почему произошло падение.

Руководитель следственного управления Асхабов А.М. выехал на место. По итогам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии со статьёй 145 УПК РФ.