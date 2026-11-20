Очередная рабочая неделя подошла на Ставрополье к концу. И, как следует из прогноза синоптиков, выходные жители Ставрополья проведут при плюсе на улице, но яркого солнца ждать не стоит.

В субботу 21 ноября воздух в краевой столице прогреется с +9 до +11 градусов, к вечеру чуть похолодает до +8 градусов. День будет облачным, но солнце нет-нет да будет выглядывать из-за туч. Ночью осадков также не ожидается.

Воскресенье 22 ноября начнется с +7 градусов, чтобы ближе к обеду шкала на термометре показала+ 10 градусов. На улице будет облачно, и ближе к вечеру возможен дождь. К ночи он прекратиться, а температура воздуха упадет до +6 градусов. Ветер будет юго-западным, его скорость не превысит 2 м/с. Так что самое время приготовить варенье из айвы. Самый вкусный рецепт — здесь.