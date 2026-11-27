Георгиевская межрайонная прокуратура при проверке обнаружила факт незаконного трудоустройства бывшего сотрудника правоохранительных органов на макаронной фабрике. О принятых мерах рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Выяснилось, что работодатель проигнорировал требования законодательства о противодействии коррупции: после заключения трудового договора уведомление о приёме экс-правоохранителя на работу не направили по месту его предыдущей службы.

По данному факту прокурор возбудил в отношении юридического лица административное дело по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).

«Организация привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 000 рублей», — говорится в сообщении.