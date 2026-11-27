В Дагестане на опорах линий электропередачи обнаружили больше 12 тысяч случаев незаконного подвеса волоконно-оптических линий связи. Статистику ведут с начала года. Около трети из всего числа нашли в Махачкале, Кайтагском и Хасавюртовском районах. Об этом сообщила пресс-служба «Россети Северный Кавказ» 27 ноября.

«Несанкционированный подвес ВОЛС на опорах ЛЭП представляет угрозу для стабильного функционирования энергосистемы региона. Наличие стороннего оборудования затрудняет выполнение плановых ремонтных и восстановительных работ, может привести к технологическим нарушениям и перебоям в электроснабжении потребителей. Кроме того, работы специалистов организаций-нарушителей без соответствующей квалификации и соблюдения техники безопасности на энергообъектах под напряжением могут привести к несчастным случаям», — предупредили специалисты.

Отмечается, что компания занялась включением подвесов оптоволокна в договоры с операторами связи.