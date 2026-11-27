Ингушетия присоединилась к всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний», которая стартовала 24 ноября. Организатор — Движение Первых при поддержке Росмолодёжи. Глава республики Махмуд-Али Калиматов каждый год лично выбирает открытки с желаниями детей и вручает подарки. Впервые он дал старт акции в декабре 2020 года, исполнив три желания. В последующие годы к инициативе подключились члены правительства, руководители муниципалитетов и ведомств. Помощь получают не только дети из Ингушетии, но и юные жители подшефного Токмакского муниципального округа Запорожской области. Об этом рассказали в правительстве республики.

Среди исполненных желаний ребят — куклы и наборы для рисования, графический планшет, машинка на радиоуправлении. В 2024 году подарки получили дети из Малгобека и Кантышево, а также Токмакского района. На федеральной «Ёлке желаний» Калиматов выбрал открытку одиннадцатилетней девочки из Токмака, мечтавшей о детской энциклопедии. В 2025 году глава республики вновь выбрал открытки с желаниями детей из Ингушетии и Запорожской области — среди пожеланий были наборы для рисования, швейная машина, акриловые маркеры и синтезатор. На федеральном уровне он исполнил желание девочки Софии из Запорожской области о наборе акриловых маркеров.

«Помимо участия во всероссийской акции „Ёлка желаний“, Ингушетия ежегодно направляет новогодние подарки детям подшефного Токмакского района Запорожской области. В 2024 году ребята получили 500 наборов со сладостями и игрушками, а в 2025-м — ещё 600 праздничных подарков. Эта работа стала доброй традицией и частью постоянной поддержки жителей подшефной территории», — отметили в правительстве Ингушетии.

Акция продлится до 28 февраля 2027 года. Участниками могут стать дети от 3 до 17 лет, которым особенно нужны поддержка и внимание: с тяжёлыми заболеваниями и инвалидностью, сироты и оставшиеся без попечения родителей, из малообеспеченных семей, семей участников СВО, а также из исторических регионов и приграничных областей. Предусмотрены три категории желаний: материальные подарки, нематериальные мечты (впечатления, поездки, встречи) и подарки-сюрпризы.

«Ёлка желаний» проводится с 2018 года, президент России Владимир Путин одобрил инициативу и лично участвует в исполнении детских желаний. За восемь лет в стране исполнено более 430 тысяч желаний.